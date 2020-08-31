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31.08.2020 (14:29)

В детском лагере «Орленок» завершилась юнармейская смена

В детском лагере «Орленок» торжественно закрыли трехнедельную юнармейскую смену.

Смена собрала две сотни участников Движения из четырех регионов - Москвы, Московской области, Республики Адыгея и Краснодарского края.  Все это – лучшие представители Движения, добившиеся успеха в учебе, спорте, науке и творчестве.

По словам лидера Движения, Героя России, летчика-космонавта Романа Романенко, Юнармия стала первой организацией, которая смогла организовать качественный отдых для ребят из разных регионов страны.

«В ВДЦ «Орленок» сделали все возможное для безопасных каникул. Заезд ребят проводили в течение одного дня, причем, с углубленным медицинским осмотром. Ради здоровья сократили до 15 количество детей в отряде. Здорово помогло и ПАО Промсвязьбанк, благодаря его поддержке «Юнармейское лето-2020» заиграло новыми, яркими красками. Мы стараемся проводить как можно больше интерактивных мероприятий, чтобы дети погружались в мир творчества, приключений и спорта, чувствовали себя мыслителями и творцами. Наша основная задача -  направлять их, давать возможность проявить себя, раскрыть свой потенциал и не бояться идти к победам», -  добавил он.    

Юнармейская смена – как раз одно из таких мероприятий. За  21 день пребывания в лагере ребята сформировали новые привычки – они развили лидерские качества, целеустремленность, научились принимать важные решения, освоили науку делить радость с друзьями, прошли обучение по дополнительным общеразвивающим и тематическим программам. Юнармейцы выбирали занятия по душе: пробовали свои силы в искусстве, общались с именитыми спортсменами.  

По итогам смены лучших участников наградили памятными призами и подарками. Победителям спортивных соревнований вручили Кубки и медали.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 700 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят.  Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное, развитие молодежи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия
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