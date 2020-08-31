31.08.2020 (14:12)

Школьников–таймырцев приняли в ряды Юнармии на борту большого противолодочного корабля «Североморск»

В городе Дудинка на борту большого противолодочного корабля «Североморск» из состава отряда боевых кораблей Северного флота состоялась торжественная церемония приема в ряды Юнармии и отряда «Юнги Юнармии» дудинских и норильских школьников.

Церемониал проходил под руководством старшего на походе — заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, который пожелал молодым людям быть достойными продолжателями славных традиций служения Отечеству.

На мероприятии также присутствовал глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин.

На борту большого противолодочного корабля «Североморск» клятву юнармейцев принесли 57 юношей и девушек. Из них – 12 учащихся города Дудинка вступили в ряды «Юнги Юнармии», а 25 школьников города Дудинка и 20 ребят из города Норильск были приняты в ряды юнармейцев.

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