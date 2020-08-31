31.08.2020 (13:50)

Россия удерживает лидерство на Армейских международных играх-2020

Сегодня, 31 августа, в объединенном пресс-центре Армейских международных игр-2020 состоялся брифинг для журналистов, на котором главный судья Игр генерал-полковник Александр Ленцов подвел итоги минувшего дня соревнований.

Он сообщил журналистам, что вчера проводились соревнования в семи конкурсах, два из них — «Верный друг» и «Безопасный маршрут» — завершились победой российских команд. Причем на конкурсе «Верный друг» кинологи России и Узбекистана набрали одинаковую сумму баллов и разделили первое место, второе место заняла Белоруссия, третье — Алжир. В конкурсе «Безопасный маршрут» второе место занимает Узбекистан, третье — Вьетнам.

На конкурсе «Танковый биатлон» вчера завершился этап «Индивидуальная гонка». Судейская комиссия подвела итоги выступления всех 45 танковых экипажей. Победителем в первом дивизионе стал первый экипаж российской сборной, который за 17 минут 47 секунд поразил все цели и показал скорость 81 км/ч.

Второе место занял также российский экипаж, показав время 19 минут 37 секунд. Третье место завоевал экипаж КНР с результатом 19 минут 44 секунды.

Победителем второго дивизиона стал третий экипаж Таджикистана, который проехал дистанцию за 28 минут 13 секунд. Второе место занял второй экипаж таджикской сборной с результатом 29 минут 22 секунд. Третье место у экипажа Южной Осетии с результатом 33 минуты 33 секунды.

В конкурсе «Десантный взвод» по результатам четырех этапов лидирует «крылатая пехота» России, за ними следуют команды десантников Белоруссии и Китая.

Вчера команда Белоруссии сократила до одного балла свое отставание от лидирующей в конкурсе «Воин мира» российской команды. Третий результат в этом конкурсе у военнослужащих Армении.

По результатам двух этапов конкурса «Снайперский рубеж» лидирует Белоруссия, на втором месте команды России и Узбекистана, на третьем — Вьетнам.

По сложившейся доброй традиции, главный судья Игр назвал на брифинге страну-участницу, которая стала героем минувшего дня соревнований.

«Безусловно, это военнослужащие Ирана, блестяще выступавшие вчера на конкурсе «Суворовский натиск». После сложного перелета из одного континента в другой и акклиматизации, команда Ирана буквально ворвалась в этот конкурс и двумя экипажами завоевала третью и четвертую позиции в текущем общекомандном зачете», — отметил генерал-полковник Александр Ленцов.

Он также напомнил, что в этом году команда Ирана заняла второе место в конкурсе «Страж порядка» и очень достойно выступает в «Мастере-оружейнике», занимая четвертую позицию.

Он также сообщил, что сегодня соревнования будут проводиться в 15 конкурсах, при этом в пяти из них — «Полевой кухне», «Десантный взвод», «Воин мира», «Мастер артиллерийского огня» и «Мастер-оружейник» — завершатся состязательные части. Сегодня также пройдут торжественные церемонии закрытия конкурсов «Верный друг», «Страж порядка» и «Мастер-оружейник».

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«В текущем общем зачете по-прежнему лидирует Россия, на втором месте Белоруссия, на третьем — Узбекистан», — завершая брифинг, сообщил главный судья АрМИ-2020