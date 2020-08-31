31.08.2020 (13:40)

Для иностранных разведчиков в Новосибирске разработали специальное меню из 30 блюд

Для участников международного конкурса «Отличники войсковой разведки», который проходит в Новосибирской области в рамках Армейских международных игр – 2020, разработали специальное сбалансированное меню из 30 блюд.

Разнообразный рацион питания разрабатывался с учетом особенностей кухонных традиций команд-участниц, а также с учетом высоких физических нагрузок военнослужащих и полностью сбалансирован по белкам, жирам, углеводам, обогащен витаминами и микроэлементами. На каждый прием пищи приготавливается несколько видов первых блюд, холодных закусок, мясных и рыбных блюд, гарниров. В рацион включены свежие фрукты и овощи, соки и морсы, свежая выпечка. Для команды из Китайской Народной Республики в комплект столовых приборов были специально добавлены палочки для еды.

Питаются иностранные разведчики в столовой Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) три раза в день. Разнообразие блюд, сервировка столов и вкусно приготовленная пища их очень впечатляет. Они благодарны поварам и командованию училища за такое гостеприимство и не раз оставляли положительные отзывы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице

К списку новостей

Конкурс «Отличники войсковой разведки» проходит с 23 августа по 5 сентября на базе НВВКУ. В соревнованиях принимают участие восемь команд из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго в полном составе, а также две одиночные – команды Южно-Африканской Республики и Афганистана, в их составе по одному чело