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31.08.2020 (13:36)

Более 10 с половиной тысяч жителей Таймыра посетили боевые корабли Северного флота

На боевых кораблях арктической группировки Северного флота, находящихся на стоянке в порту Дудинка, завершились экскурсии для жителей Таймыра.

Военные моряки познакомили жителей Таймыра с условиями жизни и быта североморцев, провели обзорные экскурсии по кораблям с рассказом об их вооружении и истории.

Всего за десять дней проведения экскурсий на кораблях Северного флота побывало более 10 с половиной тысяч жителей Таймыра.

Военные моряки подготовили экскурсионные программы на большом противолодочном корабле «Североморск» и больших десантных кораблях «Кондопога» и «Александр Отраковский».

Затем в программу экскурсии также был включен осмотр площадки, на которой были выставлены образцы военной техники, стоящей на вооружении подразделений морской пехоты и участвовавшей в межвидовом тактическом учении Северного флота  под Норильском.

Экскурсии на кораблях Северного флота проводились с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Корабли , Экскурсии
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