31.08.2020 (13:00)

В Нижегородской области замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров вручил награды победителям международного конкурса «Безопасный маршрут»

На полигоне Ташлыково в Нижегородской области состоялся финал международного конкурса военных инженеров «Безопасный маршрут», проводимого в рамках Армейских международных игр – 2020.

В торжественной церемонии награждения победителей и закрытии международного конкурса «Безопасный маршрут» приняли участие заместитель Министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, а также представители правительства Нижегородской области и другие приглашенные гости.

«Поздравляю всех участников соревнования, а команду России с уверенной победой. В этом году мы отметили 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас здесь присутствуют три государства, чьи деды и прадеды принимали самое непосредственное участие в освобождении мира от коричневой чумы и освободили мир от фашизма. Значительный вклад в победу внесли военные инженеры», - сказал генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Участники и гости международного конкурса «Безопасный маршрут» почтили память погибших воинов минутой молчания.

На полигоне перед зрительскими трибунами кипела инженерная работа. Участники команд оперативно обезвреживали мины, мостоукладчики наводили мосты, а экипажи инженерных машин разбивали горящие завалы.

Команда Российской Федерации победила с результатом 31 минута 13 секунд. Второе место в упорной борьбе завоевали военные инженеры из Республики Узбекистан, отстав от лидеров на двенадцать минут и 14 секунд. Третье место заняла команда Вьетнама, обезопасив маршрут за 46 минут. Четвертыми со временем 50 минут 32 секунды пришли инженеры Республики Беларусь.

В ходе конкурса команда российских военных инженеров установила рекорд. За 4 минуты 26 секунд экипаж инженерной машины разграждения ИМР-3 выполнил задание по разбору завалов, что на 1 минуту 15 секунд быстрее прошлого года.

Кроме того, общий рекорд прохождения трассы составил 31 минуту 13 секунд, что на 3 минуты 2 секунды быстрее 2016 года с применением 0,5 комплекта ТММ-3М2.

Судейская комиссия также определила победителей по трем номинациям. Лучшим саперно-инженерным отделением стали вьетнамские саперы. В номинации лучшего расчета инженерной машины победили российские военные специалисты, лучшим расчёте путепрокладчика стали инженеры Узбекистана.

Российская сторона наградила всех участников конкурса памятными сувенирами, отражающими колорит русской культуры.

На конкурсе присутствовало более 1700 зрителей.

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