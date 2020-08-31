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31.08.2020 (13:06)

Военнослужащие Северного флота приняли участие в турнире по мини-футболу и волейболу на Кубок северных городов

В городе Дудинка состоялась серия игр по мини-футболу и волейболу в рамках турнира на Кубок северных городов» В соревновании приняли участие команды из состава отряда боевых кораблей Северного флота, прибывших в Дудинку 15 августа.

Честь открывать и закрывать спортивные соревнования выпала командиру большого противолодочного корабля «Североморск» капитану 1 ранга Анатолию Кожурову.

Турнир проходил в течении двух дней и завершился 30 августа. Всего в соревнованиях приняли участие 8 команд: 4 – по волейболу и 4 – по мини-футболу.

По итогам соревнований команда БПК «Североморск» заняла второе место в турнире по волейболу, а команда «Абордаж» из состава экипажей больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский» - третье место по мини-футболу.

Лидерами в обоих видах состязаний стали сборные команды города Норильска.

Несколькими днями ранее сборная команда Северного флота завоевала Кубок северных городов в турнире по хоккею с шайбой.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Спорт , Соревнования
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