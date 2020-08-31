31.08.2020 (12:30)

Полевой музей «Боевой славы Урала» на форуме «Армия-2020» в Екатеринбурге посетило около 7 тыс. человек

Около 7 тыс. гостей посетили военно-полевой музей «Боевой славы Урала» в течение трех дней работы военно-технического форума «Армия-2020» в Екатеринбурге. Об этом сообщил заведующий военно-историческим залом музея «Боевой славы Урала» Сергей Конов.

«Около 7 тыс. жителей и гостей уральской столицы посетило военно-полевой музей в течение трех дней. Каждый час тематические палатки экспозиции посещало в среднем около 300 человек. Всего в полевом музее было выставлено около 70 экспонатов времен Великой Отечественной войны, в том числе предметы из кабинета маршала Георгия Жукова, знаменитый пистолет-пулемет ППШ, пулемет Дегтярева, «трехлинейка» Мосина, дневники и награды фронтовиков-уральцев», – сказал Сергей Конов.

Главной темой полевой экспозиции стал вклад регионов Урала в Победу советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

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