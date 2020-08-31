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31.08.2020 (12:20)

Более 1000 курсантов Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского приняли Военную присягу

На базе обеспечения учебного процесса Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в посёлке Лехтуси Ленинградской области состоялась торжественная церемония приведения к Военной присяге курсантов нового набора 2020 года.

Место проведения мероприятия было выбрано на основании требований санитарно-эпидемиологической обстановки с целью сохранения здоровья молодого пополнения. На плацу базы (БОУП) академии Военную присягу приняли более 1000 новоиспечённых курсантов, которые успешно сдали вступительные экзамены и прошли курс общевойсковой подготовки.

С напутственной речью выступил начальник ВКА имени А.Ф. Можайского генерал-лейтенант Максим Пеньков. Первокурсников поздравили председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Почётный профессор Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Вячеслав Макаров, заместитель начальника штаба Космических войск полковник Алексей Степанов и клирик Князь-Владимирского собора отец Виктор. С ответным словом выступил курсант 1 курса нового набора Алексей Новиков.

С 1 сентября курсанты набора 2020 года начнут обучение. Впереди их ждут новые свершения и победы, научные открытия и достижения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Военное образование , Воздушно-космические силы (ВКС)
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