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31.08.2020 (12:20)

Кластер войск РХБ защиты признан лучшим на форуме «Армия-2020» в Екатеринбурге

Кластер войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) признан лучшим среди статических экспозиций военно-технического форума «Армия-2020, прошедшего на полигоне Свердловский в Екатеринбурге.

В ходе статического показа гостям форума были представлены современные образцы, состоящие на вооружении отдельного соединения РХБ защиты ЦВО, дислоцированного в Екатеринбурге. Среди образцов военной техники были представлены машины химической разведки РХМ-6, тепловые машины специальные ТМС-65, термодымовые машины ТДА-3 и авторазливочные станции АРС-14КМ.

Всего за время работы кластер войск РХБ защиты посетило около 3 тыс. человек. Военнослужащие, задействованные в развертывании и работе кластера, были награждены переходящим кубком и почетными грамотами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Центральный военный округ
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