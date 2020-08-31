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31.08.2020 (12:00)

Военные полицейские ЦВО показали более 50 образцов специального вооружения на форуме «Армия-2020» в Екатеринбурге

Региональное управление военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) представило более 50 образцов вооружения и специальной техники на собственном кластере в рамках военно-технического форума «Армия-2020», прошедшего на полигоне Свердловский в Екатеринбурге.

Статическая экспозиция кластера военной полиции была представлена армейскими внедорожниками УАЗ «Патриот», бронеавтомобилями «Тайфун-К», патрульными автомобилями военной автоинспекции.

Также военнослужащие подразделений военной полиции ЦВО продемонстрировали гостям форума комплексы связи, а также штатные образцы стрелкового вооружения и оружия нелетального действия: бесствольные пистолеты «Оса», электрошоковые устройства «Гюрза» и специальные средства индивидуальной защиты «Авангард».

В рамках статического показа военные полицейские рассказали посетителям об основных задачах военной полиции по обеспечению и поддержанию правопорядка и воинской дисциплины в местах дислокации войск, а также о порядке применения специальных средств.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военная полиция
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