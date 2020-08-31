31.08.2020 (11:00)

В подведомственных Центральном военному округу российских школах в Киргизии и Таджикистане завершаются последние приготовления ко Дню знаний

В подведомственных Центральном военному округу российских школах в Киргизии и Таджикистане завершаются последние приготовления ко Дню знаний.

Перед началом нового учебного года специалисты радиационной, химической и биологической защиты из состава 201-й военной базы и объединенной российской военной авиабазы Кант провели дезинфекцию и санитарную обработку школ и детских садов Министерства обороны РФ в городах Душанбе, Бохтар и школы в пригороде Бишкека в городе Кант.

Для проведения мероприятий обеззараживания мест проведения школьных линеек и пешеходных дорожек российские военнослужащие в Киргизии применили аэродромный поливочно-моечный комплекс АКПМ с дезинфицирующим раствором. Санация внутренних помещений была проведена при помощи носимых дезинфицирующих комплектов. Обработке были подвергнуты коридоры, лестничные марши, а также входные группы и холл школы.

Всего военнослужащие провели специальную обработку трех школ и двух детских садов, общей площади более 3 тыс. квадратных метров, израсходовав свыше 2 тонн дезинфицирующего раствора.

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