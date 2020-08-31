31.08.2020 (11:53)

Во Владикавказе завершилось строительство первого этапа комплекса зданий нового Северо-Кавказского СВУ

В Северной Осетии во Владикавказе завершилось строительство первого этапа нового комплекса зданий Северо-Кавказского суворовского военного училища (СВУ). Воспитанники училища начнут новый учебный год уже в современных учебных классах.

Торжества, посвященные началу учебного года, состоятся 1 сентября 2020 года на плацу перед новым учебным корпусов СВУ. В церемонии примут участие представители командования Южного военного округа, руководства республики и общественных организаций.

Новый комплекс училища размещается в северо-западной части города на участке площадью 16,24 га. На первом этапе возведены учебно-административный корпус в три этажа, четырехэтажный спальный корпус на 320 мест, столовая на 620 мест, крытый двухэтажный спортивный комплекс, два контрольно-пропускных пункта и медицинский пункт.

На втором этапе будет вестись строительство четырёхэтажного спального корпуса на 240 мест, двухэтажного спортивного комплекса с бассейном и катком, стадион с трибунами общей площадью 9105 кв. м, трёхэтажный корпус дополнительного образования, пневматический тир площадью 542,5 кв. м.

Кроме того, предусмотрено строительство гостевых парковок, плоскостных сооружений, разнообразных спортивных площадок (гимнастическая площадка, модульный скалодром, площадка для игры в городки, тренажерная площадка и т.д.), архитектурная подсветка зданий, аллея героев, фонтан, флаговая группа, благоустройство, ограждение и освещение.

Всего на территории нового СВУ будет возведено более 26 объектов площадью почти 80 тыс. кв. м. Все работы выполняются специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России строго в соответствии с утверждённым графиком.

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