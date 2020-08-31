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31.08.2020 (11:13)

Экипаж новейшего патрульного корабля «Павел Державин» провел первые артиллерийские стрельбы в море

Экипаж новейшего патрульного корабля проекта 22160 «Павел Державин», построенного для Черноморского флота (ЧФ), провел первые артиллерийские стрельбы в акватории Чёрного моря.

Мероприятие проводилось в морском полигоне боевой подготовки в рамках государственных испытаний корабля.

В ходе 3-го выхода корабля в море экипаж произвел проверочные стрельбы из артиллерийской установки АУ АК-176, крупнокалиберных корабельных пулемётов и противодиверсионных гранатометных комплексов ДП-65.

Также личный состав проверил работоспособность комплекса постановки помех ближнего рубежа ПК-10, снаряды которого предназначены для образования ложных целей, обеспечивающих защиту корабля от управляемого оружия противника с радиолокационными или оптическими системами наведения.

Государственные и заводские испытания пк «Павел Державин» проходят в военной гавани Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота и непосредственно в акватории Чёрного моря.

Ранее в ходе испытаний экипаж корабля совместно с заводской сдаточной командой освоил особенности эксплуатации, технического обслуживания и практического применения бортовых систем, устройств и механизмов.

После завершения всех испытаний пк «Павел Державин» войдет в состав Черноморского флота с пунктом постоянного базирования в Новороссийске.

Справочно:

Корабли проекта 22160, спроектированы АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (г. Санкт-Петербург). На данном типе кораблей впервые в России реализована модульная концепция морского вооружения. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны.

«Павел Державин» третий корабль в серии проекта 22160. Головной патрульный корабль «Василий Быков» и следующий за ним «Дмитрий Рогачёв» выполняют поставленные задачи в составе Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Корабли
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