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31.08.2020 (11:02)

В российском военном госпитале в Тирасполе подвели итоги за летний квартал

В 450-м военном госпитале Министерства обороны Российской Федерации», расположенном на территории Приднестровья, подведены итоги за летний квартал.

За этот период в учреждении получило лечение около 300 человек, было прооперировано 8 человек. В целях исключения случаев заболевания коронавирусной инфекцией российских военнослужащих в Приднестровье и членов их семей, а также гражданского персонала регулярно проводились профилактические мероприятия.

Специалистами госпиталя организована выдача памяток для подразделений с рекомендациями по дезинфекции предметов общего пользования и осуществляется контроль термометрии пребывающих лиц на контрольно-пропускных пунктах военных городков.

В российском военном госпитале в Приднестровье на постоянной основе оказывается квалифицированная помощь членам семей военнослужащих, ветеранам войны и вооруженных сил, а также труженикам тыла и местным жителям.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Медицина , Приднестровье
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