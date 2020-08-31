31.08.2020 (10:46)

Военнослужащие Главного управления военной полиции провели специализированную эстафету с юнармейцами

В рамках международного конкурса «Страж порядка» военнослужащие Главного управления военной полиции провели военизированную эстафету юный страж порядка с юнармейцами города Москвы. В состязании приняли участие 6 команд.

По условиям конкурса, юным стражам порядка было необходимо выполнить один из элементов международного конкурса военных полицейских – «Гонку патрульного наряда». Ребята выполняли те же нормативы, что и военнослужащие, а именно, неполную разборку и сборку автомата Калашникова, надевание общевойскового защитного комплекта и противогаза, преодоление заражённого участка местности, стрельба из страйкбольных автоматов по мишеням. Вождение патрульного автомобиля было заменено на ознакомление с патрульными автомобилями, стоящими на вооружении военной полиции.

Учитывая, что в командных соревнованиях результат засчитывается по последнему выполнившему все нормативы, именно так рождается дух взаимопомощи и взаимовыручки. Более слаженный действия показали команды «Беркут», «Звезда» и «Орлята», занявшие первые три призовых места. Победители были награждены грамотами и медалями.

После проведения эстафеты и награждения ребята смогли пообщаться с офицерами военной полиции и почерпнуть для себя новые моменты, связанные с прохождением военной службы и военной полиции, в частности.

Несмотря на не очень хорошую погоду, хорошее настроение и положительные эмоции остались у всех участников состязаний.

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