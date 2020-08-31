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31.08.2020 (10:09)

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Шри-Ланку

Сегодня в соответствии с планом дальнего похода отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большого морского танкера «Борис Бутома» прибыл с деловым заходом в порт Хамбантота на южном побережье Шри-Ланки.

В период стоянки корабли пополнят запасы воды и топлива.

ОБК ТОФ покинул Владивосток 1 августа. Корабли более двух месяцев будут выполнять задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Корабли , Международная деятельность
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