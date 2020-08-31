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31.08.2020 (10:00)

В Нижегородской области военнослужащие отдельной танковой бригады ЗВО отработают уничтожение условного противника из всего комплекса вооружения танков Т-72Б3

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) продемонстрируют уничтожение условного противника из всего комплекса вооружения танков Т-72Б3 в рамках выполнения тактико-огневого упражнения стрельб.

Главной задачей танкистов станет уничтожить за короткое время статические и динамические мишени на расстоянии от 600 до 2100 метров из 125-мм гладкоствольной пушки, спаренного пулемета ПК, башенного крупнокалиберного пулемета «Корд».

Всего в боевых стрельбах танков будет задействовано порядка 200 военнослужащих и около 20 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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