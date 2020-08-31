31.08.2020 (08:30)

Гости и жители Курской области впервые увидели новинки вооружения и военной техники в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020»

Гости и жители Курской области впервые увидели новинки вооружения, военной, специальной и авиационной техники в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».

Масштабная экспозиция войск курского гарнизона Западного военного округа собрала гостей на экспозиции ракетного вооружения, войск РХБ защиты, авиации, а также средств радиоэлектронной борьбы.

Выставку открыли выступления творческих коллективов и показные занятия по метанию боевых ножей. В ходе статического показа работали спортивные площадки по боевому самбо, метанию ножей, оказанию первой медицинской помощи, а также пункт отбора на военную службу по контракту. Более 200 желающих заключить первый контракт посетило пункт отбора за 5 часов работы открытых площадок.

Также гостям города были подарены более 30 композиций военного оркестра гарнизона на территории филиала парка патриот общевойсковой армии Западного военного округа.

Всего для организации и проведения выездных экспозиций форума было задействовано свыше 150 новейших образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе оперативно-тактический комплекс Искандер-М, самолеты Су-30СМ, машины термодымовых завес ТДА-3, комплексы РЭБ «Москва», а также было привлечено более 500 военнослужащих.



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