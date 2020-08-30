30.08.2020 (18:15)

Определились победители этапа «Индивидуальная гонка» на конкурсе «Танковый биатлон»

На заседании судейской комиссии конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр–2020 подведены итоги выступления всех 45 танковых экипажей, принявших участие в этапе «Индивидуальная гонка».

Победителем в первом дивизионе стал первый экипаж российской сборной, в составе командира танка старшины Дмитрия Бочкарева, наводчика-оператора старшего сержанта Олега Орлова, механика-водителя сержанта Сандана Санжиева. В своем заезде экипаж поразил все цели и показал скорость 81 км/ч. Результат, показанный экипажем равен 17 мин. 47 сек. Второе место занял также российский экипаж, показав время 19 мин. 37 сек. Третье место завоевал экипаж Китайской Народной Республики с результатом 19 мин. 44 сек.

Победителем второго дивизиона стал третий таджикский экипаж, победивший в последнем заезде с результатом 28 мин. 13 сек. Второе место занял второй экипаж таджикской сборной с результатом 29 мин. 22 сек. Третье место в упорной борьбе завоевал экипаж Южной Осетии с результатом 31 мин. 49 сек.

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