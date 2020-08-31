Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.08.2020 (07:15)

В рамках реализации Международного Договора по Открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения АН-30Б над территорией Венгрии

По заявлению Врио начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности полковника Р.В.Шишина в рамках реализации Международного Договора по Открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения АН-30Б над территорией Венгрии.

Наблюдательный полет над территорией Венгрии будет выполняться в период с 31 августа по 4 сентября 2020 г. с аэродрома Открытого неба Папа. Максимальная дальность полета составит 11800 километров.

Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а венгерские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Наблюдательные полеты в рамках Договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Россия и Сербия готовы совместно противостоять угрозам и вызовам
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации вручил Боевое знамя Главному вычислительному центру ВС РФ
Начальник Генерального штаба проверил практические действия войск в рамках проведения специальных учений ЮВО
Начальник Генерального штаба ВС РФ вручил дипломы лауреатам Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова

Метки:
Начальник Генерального штаба
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false