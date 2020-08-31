31.08.2020 (08:15)

Участники международного конкурса «Кубок моря-2020» вышли в море для выполнения четвертого эпизода состязаний

Экипажи мак «Махачкала» Каспийской флотилии и патрульного корабля «G-122» Азербайджанской Республики вышли в море для выполнения четвертого эпизода состязаний в рамках международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020».

Сегодня конкурсантам предстоит провести артиллерийские стрельбы по воздушной цели – аэростату, который будет поднят на высоту 100 метров.

В соответствии с результатами жеребьевки, первыми к испытанию приступят военные моряки из Азербайджанской Республики, затем свое мастерство покажет команда Российской Федерации.

В настоящее время, по результатам трех завершившихся эпизодов конкурса обе команды заработали по 116 баллов и имеют одинаковые шансы занять первую ступень пьедестала.

Конкурс по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020» проходит на территории военно-морской базы «Пута» ВМС Азербайджанской Республики и продлится до 4 сентября. За время проведения состязаний моряки двух стран покажут свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

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