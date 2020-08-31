31.08.2020 (08:00)

Сегодня в Узбекистане технический персонал военных автоинспекций стран-участниц международных состязаний «Дорожный патруль - 2020» расставит акценты между лидерами конкурса

Сегодня в рамках международного конкурса военных автоинспекторов «Дорожный патруль» Армейских международных игр – 2020 года на территории полигона «Кокандский» стартует самое трудоёмкое состязание – «Технический перерыв». В отличие от предыдущих испытаний, где все решала скорость автомобиля на трассе и меткость участников, сейчас все решит скорость работы технического персонала. На испытании техники военных автоинспекций трех стран мира (России, Узбекистана и Белоруссии) выяснят, какие передовые схемы проведения работ используют военнослужащие разных стран для достижения наилучшего результата.

Главной составляющей победы в этом соревновании станет умение технического персонала работать единой командой.

Особенность состязания заключается в строгом соблюдении военными автоинспекторами жестких требований безопасности при замене колеса на дороге (площадке), определенных правилами дорожного движения стран-участниц.

Необычное испытание «Технический перерыв» конкурса «Дорожный патруль-2020», где соревнуется технический персонал военной автоинспекции стран-участниц, характеризующийся среди автомобилистов, как непревзойденные специалисты в подготовке, ремонте и эвакуации транспортных средств, находящихся в распоряжении военных автоинспекторов.

В ходе конкурса техническому персоналу предстоит заменить колесо за минимальное время, но при этом выполнить жесткие требования Положения о проведении состязаний, за исполнением которых неукоснительно будет наблюдать судейская комиссия.

Демонстрация навыков специалистов по техническому обслуживанию будет осуществляться на патрульных автомобилях «CHEVROLET NEXIA-3» военной автоинспекции Республикой Узбекистан.

Команда техников Российской Федерации в соответствии с результатами жеребьевки выйдет на старт очередного испытания первой, задав всем участникам конкурса высокую планку профессионализма.

Основные мероприятия международного конкурса «Дорожный патруль» продолжатся до 2 сентября 2020 г.

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые проходят на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан. Минобороны республики предоставила командам-участницам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице