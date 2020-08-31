31.08.2020 (06:50)

Зрителям и участникам международного конкурса «Безопасная среда» представили историческую реконструкцию, посвященную подвигу костромичей в годы ВОВ

Зрителей и участников конкурса впечатлила историческая реконструкция, посвященная подвигу 26 Краснознаменной отдельной роты фугасных огнеметов в битве за Москву.

26 отдельная рота фугасных огнеметов в обороне Москвы прикрывала одно из самых опасных танковых направлений и служила для отражения массированных атак танков и пехоты у д. Акулово в районе шоссе Минск - Москва. А также прикрывала фланг и стык между 5 и 33 армиями.

По своему накалу и значимости бой в районе Акулова стоит в одном ряду с подвигом героев-панфиловцев, а по масштабам потерь,понесенныхпротивником, намного превосходит его.

«По данным штаба дивизии, за три дня боев противник потерял здесь 34 танка и до двух батальонов пехоты».

Потери врага в районе Таширово и Акулово, а также южнее Наро-Фоминска были настолько большими, что о продолжении наступления не могло быть и речи.

26 отдельная рота фугасных огнеметов первой из частей химических войск получила орден красного Знамени. За мужество и героизм 15 бойцов и командиров роты были награждены орденами Красного знамени и Красной Звезды.

Кроме этого, на полигоне «Песочное» - месте для костромичей историческом, появилась партизанская деревня. Именно отсюда в 1941 году уходила на фронт 118 стрелковая дивизия, сформированная из местных жителей.

В начале лета 1941 года в военном лагере в «Песочном» прошли большие учебные сборы. С 24 июня 1941 года по 28 июня 1941 года 118 стрелковая дивизия грузится в Костроме и железной дорогой через Ярославль, Рыбинск, Бологое, Старую Руссу, Порхов перебрасывается в Псков. Первый бой принимает 5 июля 1941 года с 6-й танковой дивизией.

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