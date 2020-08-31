31.08.2020 (05:45)
В мотострелковом соединении ВВО в Забайкалье проведена проверка подразделений антитеррора
В мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, группы антитеррористической защищенности отработали уничтожение группы условных террористов, пытавшихся проникнуть в парк боевых машин на территории одной из воинских частей.
Согласно легенде тренировки, получив сигнал учебной тревоги, подразделения антитеррора выдвинулись в районы расположения захваченных «боевиками» военных объектов. Под прикрытием бронетехники военнослужащие осуществили блокирование и уничтожение нападавших, а также отработали вопросы восстановления связи с вышестоящим штабом.
В учениях приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано свыше 10 единиц военной и специальной техники.
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