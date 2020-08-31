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31.08.2020 (06:00)

Танкисты ВВО в Республике Бурятия завершают подготовку к международному российско-монгольскому учению «Селенга-2020»

Подразделения танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, завершают подготовку к международному российско-монгольскому учению «Селенга-2020», которое пройдет на полигоне «Бурдуны».

В ходе подготовки танковое и мотострелковое подразделения проведут тактическое учение, в ходе которого разыграют мобильную оборону и наступательные действия из глубины при поддержке армейской авиации и артиллерии.

Военнослужащие проведут инженерную разведку районов предстоящих действий, после чего приступят к оборудованию позиций, их маскировке и организации охраны и обороны.

Также в ходе учений предусмотрено проведение стрельб из танков Т-72Б штатным артиллерийским снарядом, БМП-2 и из другого штатного вооружения, как днем, так и ночью.

Всего к учению привлечено до 850 военнослужащих и около 250 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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