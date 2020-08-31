31.08.2020 (06:00)
Танкисты ВВО в Республике Бурятия завершают подготовку к международному российско-монгольскому учению «Селенга-2020»
Подразделения танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, завершают подготовку к международному российско-монгольскому учению «Селенга-2020», которое пройдет на полигоне «Бурдуны».
В ходе подготовки танковое и мотострелковое подразделения проведут тактическое учение, в ходе которого разыграют мобильную оборону и наступательные действия из глубины при поддержке армейской авиации и артиллерии.
Военнослужащие проведут инженерную разведку районов предстоящих действий, после чего приступят к оборудованию позиций, их маскировке и организации охраны и обороны.
Также в ходе учений предусмотрено проведение стрельб из танков Т-72Б штатным артиллерийским снарядом, БМП-2 и из другого штатного вооружения, как днем, так и ночью.
Всего к учению привлечено до 850 военнослужащих и около 250 единиц боевой и специальной техники.