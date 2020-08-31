31.08.2020 (05:15)

В разведывательные подразделения Амурского общевойскового объединения ВВО поступила партия модернизированных снайперских винтовок «Винторез»

В разведывательные подразделения общевойсковой армии, дислоцированной в Амурской области Восточного военного округа (ВВО), поступила партия модернизированных снайперских винтовок ВССМ «Винторез-М».

Стоящая на вооружении специальных подразделений Вооруженных сил России, очень хорошо зарекомендовавшая себя бесшумная винтовка снайперская специальная (ВСС) «Винторез», разработанная в конце 80-х годов, прошла глубокую модернизацию.

В ходе переработки конструкции винтовки были применены новейшие конструкционные материалы. При этом удалось увеличить в два раза ресурс ствола и снижен вес изделия. Легендарному «Винтарю» значительно усовершенствовали эргономику. Он стал гораздо удобнее в обращении. Применявшийся на предыдущих моделях «Винтореза» снайперский прицел ПСО-1 заменили на современный унифицированный ночной прицел «Невидимка».

Подразделения, на вооружение которых поступили современные ВССМ «Винторез-М», в ближайшее время проведут пристрелку оружия, которую выполнят лучшие стрелки подразделений.

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