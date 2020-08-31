31.08.2020 (05:30)

В Восточном военном округе военно-технический форум «Армия-2020» посетили более 300 тысяч человек

Всего в Восточном военном округе форум «Армия-2020» состоялся в 24 городах и населенных пунктах на территории 9 субъектов РФ от Республики Бурятия до Курильских островов, на 36 тематических площадках. Мероприятия форума за три дня посетило более 300 тысяч человек.

На главной площадке Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровске на аэродроме ВВО Хабаровск-Центральный в течение трех дней гостям мероприятия были представлены лучшие образцы авиационной техники, а также боевые и специальные машины, соединений и воинских частей военного округа.

На выставочных экспозициях было развернуто 115 единиц военной техники.

В рамках статического показа современного вооружения и военной техники жители и гости краевой столицы увидели бомбардировщик Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ, транспортные Ту-134, Ан-12 и Ан-26, вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-52, технику войск ПВО, в частности – пусковой установкой ЗРС С-400, зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10», «Оса» и новейшую радиолокационную станцию «Каста-2». Специалисты подразделений БпЛА продемонстрировали новейшие беспилотные аппараты «Орлан-10», «Застава» и «Гранат-4». По сравнению с прошлым годом количество выставленной техники было увеличено на 30 процентов.

Помимо этого, в завершении форума состоялся демонстрационный пролет пары многоцелевых истребителей поколения 4++ Су-35С и двух многофункциональных истребителей – бомбардировщиков Су-34.

Отличительной особенностью форума этого года стал показ перспективных средств водолазного оборудования и работа водолаза под водой (в специальном резервуаре), в частности горожанам была представлена уникальная операция по подводному разминированию. Кроме того, любой желающий мог опробовать на суше экипировку минёра-подводника.

В воздушной части гостям мероприятия показали десантирование посадочным способом с захватом объекта, эвакуацию группы спецназа под прикрытием ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Также, для зрителей экипажи четырех танков Т-80 исполнили «Танковый вальс».

Впервые в Хабаровске в рамках форума «Армия-2020» было развернуто мобильное медицинское подразделение Восточного военного округа. Гости форума смогли не только увидеть практическую работу медицинских специалистов, но и при желании получить профессиональную медицинскую консультацию, а также пройти тест на COVID-19. Более ста посетителей пожелали сделать данный анализ. Результаты обследования были получены в течение часа. Ни у одного из посетителей положительного результата на вирус не обнаружено. Обследование проводилось бесплатно с помощью экспресс-теста отечественного производства.

Кроме того, впервые была развернута площадка «Кулибин» с техническими разработками представителей высших учебных заведений, предприятий промышленности, военнослужащих.

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