31.08.2020 (04:30)

Морская пехота Тихоокеанского флота впервые провела высадку десанта на Чукотке

По плану военно-морского учения «Океанский щит-2020» и тактических учений Тихоокеанского флота (ТОФ) с группировкой сил в дальней морской зоне подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота впервые провели бой за высадку десанта и высадили морской десант на необорудованное побережье в районе бухты Провидения на Чукотке.

Предваряя высадку, два отряда кораблей огневой поддержки, куда входили малые ракетные и малые противолодочные корабли из акватории Анадырского залива нанесли артиллерийский удар для подавления укреплённых огневых точек условного противника, расположенных на береговой линии.

Воздушный налёт на позиции «противника» обозначили высотные истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолёты Ил-38.

С вертолётов корабельного базирования Ка-27 для проделывания проходов в инженерных заграждениях и минных полях на побережье десантировались группы разграждения.

Обеспечение безопасного подхода трех больших десантных кораблей в сектор высадки было возложено на корабельную минно-тральную группу, которая осуществила траление прибрежной акватории.

Высадка морского десанта с больших десантных кораблей на берег производилась комбинированным способом - на плав и на упор.

Развивая наступление, морские пехотинцы вели стрельбу по мишеням, имитирующим боевую технику и укрепления противника из стрелкового оружия, огнеметов, гранатометов и боевых машин пехоты БМП-2.

Самолёты Ан-26, поддерживая наступающих, высадили воздушный десант в тыл обороняющегося «противника».

Действия морских пехотинцев ТОФ на месте провидения учения оценивали начальник Главного штаба Военно-Морского Флота-первый заместитель Главнокомандующего ВМФ адмирал Александр Витко и заместитель Главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерал-лейтенант Виктор Астапов.

Всего к участию в этом эпизоде учения было привлечено около 700 морских пехотинцев порядка 70 единиц техники, 10 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 10 летательных аппаратов морской авиации.

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