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31.08.2020 (05:00)

Около 4 тыс. мотострелков ЮВО с Северного Кавказа совершают марш в Астраханскую область в рамках масштабных учений

Около 4 тыс. мотострелков 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) при поддержке подразделений боевого и других видов обеспечения приступили к совершению марша комбинированным способом из Ставропольского края и Карачаево-Черкесии на полигон Ашулук в Астраханскую область.

Совершая марш железнодорожным транспортом, а также на автомобилях по дорогам общего пользования и пересеченной местности, военнослужащие выполняют разведку маршрутов движения, обеспечение противовоздушной и противодиверсионной обороны, установление и поддержку устойчивой связи.

Подразделениям предстоит преодолеть расстояние около 1000 км и сходу приступить к решению задач на незнакомом полигоне.

Всего на учение привлечено около 4 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 700 единиц боевой и специальной техники, в том числе РСЗО «Ураган» и «Град-М», САУ «Мста-С», «Мста-Б», зенитные установки ЗУ-23, танки Т-72Б3, БТР-82АМ, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
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