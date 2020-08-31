31.08.2020 (07:00)

Более 15 000 болельщиков посетили фан-зону конкурса «Десантный взвод» в КВЦ «Патриот» в дни проведения АрМИ-2020

В фан-зоне конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», развернутой в Конгрессно-выставочном комплексе парка «Патриот», организован и действует клуб болельщиков этого конкурса.

Клуб болельщиков был организован для поддержки основных соревнований конкурса «Десантный взвод», проходящий в эти дни в Псковской области, в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020.

Площадка клуба болельщиков разделена на несколько зон, в которых расположены и функционируют тренажеры интерактивной реальности десантирования «Парашютист», пользующиеся наибольшей популярностью у посетителей, а также современные, перспективные и опытные образцы вооружения, военной и специальной техники, стоящие на вооружении Воздушно-десантных войск или планирующиеся к принятию на вооружение.

Также на площадке расположена зона демонстрации десантного снаряжения и средств десантирования личного состава, где любой желающий может ознакомиться и лично примерить экипировку воина-десантника.

Кроме того, здесь же функционирует зона беспилотных летательных аппаратов, где проходят мастер-классы по отработке взлета и посадки на точность приземления квадрокоптера среди посетителей фан-зоны, организована зона демонстрации видеоматериалов по этапам конкурса «Десантный взвод».

Всего, за время проведения АрМИ-2020 фан-зону конкурса «Десантный взвод» в парке «Патриот» посетило более 15 000 гостей игр.

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