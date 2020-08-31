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31.08.2020 (01:00)

В Подмосковье прошел заключительный - пятый этап кинологического конкурса «Верный друг» -дог-биатлон (эстафета).

В 470 учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Московской области прошел пятый - заключительный этап Международного кинологического конкурса «Верный друг» - Дог-биатлон (эстафета).

По правилам упражнения – «Дог биатлон», военнослужащим со своими служебными собаками предстояло преодолеть дистанцию в 1600 метров с одним огневым рубежом для стрельбы стоя из биатлонной винтовки, а после второго круга протяженностью 800 метров передать эстафету следующему участнику команды.

Судейская коллегия оценивала правильность прохождения маршрута расчетом, его время, а также действия служебной собаки, которая по правилам не должна уходить с маршрута и постоянно находится впереди своего вожатого.

В свою очередь вожатый должен метко стрелять, чтобы не зарабатывать дополнительные штрафные круги и прибавлять дополнительное время к своему результату.

Уже сегодня, 31 августа с.г., после подведения подсчета всех результатов и заседания судейской коллегии станут известны команды - победители и призеры конкурса, представлявшие сборные команд 6 стран.

В международном этапе участвуют команды военных кинологов из шести стран. Помимо российской сборной, в проводимых уже пятый год соревнованиях военных кинологов, примут участие команды из Алжирской Народной Демократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Государства Израиль.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» проходит в период с 23 о 31 августа 2020 года в рамках Армейских международных игр - 2020.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Верный друг
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