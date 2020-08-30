30.08.2020 (21:00)

На полигоне Фориш в Узбекистане для участников «Военно-медицинской эстафеты» работают тематические национальные экспозиции

В Республике Узбекистан на горном полигоне Фориш гостей Армейских международных игр принимает тематический квартал, представляющий собой копии главных исторических и культурных достопримечательностей страны.

Национальный квартал состоит из улицы одноэтажных зданий и подворий, каждое из которых олицетворяет определенный регион страны. Свои экспозиции представили города Самарканд, Бухара, Термез, Джизак, Навои и Карши.

В свободное от соревнований и тренировок время участники Игр знакомятся с уменьшенными копиями древнейших исторических памятников. В их числе площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, обсерватория Улугбека, минарет Кальта-Минар и многое другое.

В павильонах гости могут приобрести сувенирную продукцию, текстильные изделия, национальную посуду и многое другое.

СПРАВОЧНО:

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

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