30.08.2020 (20:30)

Иранские экипажи в ходе конкурса «Суворовский натиск» показали высочайшее мастерство и назвали дальневосточную трассу сложнейшей в мире

На международном конкурсе «Суворовский натиск» в ходе индивидуальной гонки состоялись заезды двух экипажей Исламской Республики Иран и одного экипажа дебютантов конкурса – военнослужащих Республики Союз Мьянма. Иранские экипажи, являясь прошлогодними призерами конкурса, показали рекордно высокие скорости и высокое мастерство управления боевыми машинами пехоты при прохождении препятствий дальневосточной трассы конкурса. По результатам заездов оба экипажа преодолели маршрут чуть более чем за 30 минут каждый. Согласно промежуточным итогам они занимают третье и четвертое место после двух российских экипажей, выступивших ранее. Экипаж Мьянмы прошел маршрут за 51 минуту.

После финиширования военнослужащие иранских экипажей сообщили, что российская дальневосточная трасса для них оказалась значительно сложнее, чем на полигонах в других странах, в частности прошлогоднего места проведения международного конкурса - полигона Корла в Китае. В то же время они отметили высокий класс препятствий и мишенной обстановки.

Стоит отметить, что созданная на полигоне Дальневосточного ВОКУ трасса действительно является сложной с распределенными и хорошо подготовленными препятствиями. В отличие от других, дальневосточная трасса имеет естественное покрытие и множество поворотов, позволяющих проверить мастерство механиков-водителей в полной мере. Проходимость трассы постоянно меняется в зависимости от погодных условий. На 4,5 км маршруте имеется 16 поворотов и 10 препятствий. Кроме того, экипажам следует поразить из пушки и танкового пулемета Калашникова мишени, имитирующие БМП, вертолеты и расчеты противотанковых гранатометов. За каждый промах и не пройденные препятствие назначаются штрафные круги. Лучшим считается экипаж быстрее всех завершивший скоростную гонку.

Финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится на Дальнем Востоке впервые. Конкурс считается одним из главных в системе Армейских международных игр. Для участия в конкурсе прибыло восемь команд. Это представители Республики Беларусь, Афганистана, Ирана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго и России Большинство стран участвуют в конкурсе впервые.

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