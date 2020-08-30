30.08.2020 (18:45)

Клуб болельщиков пользуется большой популярностью у гостей КВЦ «Патриот»

В Конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Патриот» все дни проведения Армейских международных игр для гостей, болельщиков и участников работает Клуб болельщиков (фан-зона) АрМИ-2020.

На площади более 8 тыс. квадратных метров размещены тематические зоны, посвященные каждому из конкурсов Армейских международных игр, которые в этом году проводятся на территории пяти государств — России, Азербайджана, Армении, Узбекистана и Белоруссии.

Клуб болельщиков пользуется большой популярностью у гостей КВЦ «Патриот», сюда приходят целыми семьями и с друзьями, чтобы на огромных мониторах посмотреть трансляции соревнований, дневники и наиболее интересные моменты конкурсов.

На тематических площадках размещены образцы вооружения, снаряжения, амуниции, а также военной и специальной техники, которые задействованы в каждом из армейских конкурсов. Участники Игр охотно рассказывают болельщикам и посетителям об особенностях проведения своих конкурсов, представляют свои экспозиции, проводят интересные мастер-классы, конкурсы и соревнования.

На площадке каждого конкурса созданы свои мультимедийные игровые зоны, причем, для всех возрастов посетителей. При желании можно сесть в кабину самолета, вертолета или за рычаги танка, БМП, тяжелой инженерной машины на тренажерных комплексах и симуляторах.

В Клубе болельщиков созданы также условия для занятия силовыми и игровыми видами спорта, организованы зоны отдыха и питания.

Только сегодня Клуб болельщиков посетили более 20 тыс. человек.

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