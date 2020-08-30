30.08.2020 (18:30)

Церемония закрытия двух конкурсов АрМИ-2020 «Конный марафон» и «Военное ралли» состоялась в Республике Тыва

Торжественная церемония закрытия конкурсов «Конный марафон» и «Военное ралли» Армейских международных игр – 2020 впервые состоялась в скульптурном комплексе «Центр Азии» на берегу Енисея в Республике Тыва.

В церемонии приняли участие начальник главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Сергей Бибик, ВрИО командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Сергей Рыжков, представители Министерства обороны Российской Федерации и вооруженных сил иностранных государств, представители администрации региона и участники соревнований из Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана.

В рамках мероприятия организаторы конкурсов подвели итоги соревнований, определили лучших военнослужащих и объявили результаты общекомандных зачетов.

По итогам конкурсов, четырехкратным обладателем кубка Армейских международных игр-2020 по «Военному ралли» стала команда Российской Федерации, второе место разделили сборные команды Республик Беларусь и Узбекистан, команда Сербии удостоилась бронзовых медалей.

Кубок Армейских международных игр-2020 по «Конному марафону» впервые завоевала команда Российской Федерации, на втором месте - сборная Узбекистана, на третьей ступени пьедестала расположилась команда Южного военного округа.

«В этом году армейские игры были посвящены 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Сегодня здесь стоят правнуки дедов, которые завоевали эту великую победу. Вы увидели, что только дружба может победить все. Уверен, что подобные совместные мероприятия позволят значительно укрепить боевое содружество между нашими государствами и будут способствовать их процветанию. Желаю вам и впредь проявлять силу духа и твердость характера, достойно выдерживать все испытания и добиваться успеха», - сказал Сергей Бибик.

Международные этапы конкурсов военных водителей «Военное ралли» и вьючно-транспортных подразделений «Конный марафон» проходили в Республике Тыва с 23 по 30 августа. В «Конном марафоне» принимали участие команды России и дебютант конкурса - команда Узбекистана.

В «Военном ралли» были представлены команды вооруженных сил Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана, а также команды Камского и Уральского автомобильных заводов.

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