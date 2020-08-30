30.08.2020 (18:15)

Участники конкурса «Авиадартс-2020» ознакомились с достопримечательностями Рязанской области

Участники международного конкурса «Авиадартс-2020» в рамках культурной программы соревнований ознакомились с достопримечательностями Рязанской области.

В рамках экскурсии по региону конкурсанты посетили Государственный музей-заповедник С.А.Есенина, Иоанно-Богословский мужской монастырь, Мемориальный музей-усадьбу академика И.П.Павлова.

Завершилось мероприятие обзорной экскурсией по столице региона с посещение Рязанского кремля.

В Международном конкурсе «Авиадарст-2020» участвуют команды Российской Федерации и Республики Беларусь. В ходе конкурса летчики соревнуются в следующих зачетных дисциплинах: воздушная разведка (обнаружение целей в заданном квадрате с указанием координат), навигация (прохождение контрольных точек в заданное время), техника пилотирования (выполнение комплекса фигур пилотажа в составе пары), боевое применение по наземным целям (бомбометание, пуски ракет и стрельба из пушек по назначенным мишеням). В соревнованиях принимают участие более 40 экипажей. Каждая команда выступает на своей авиационной технике. (Задействованы самолеты: Су-35с, Су-30см, Су-25 различной модификации, Як-130; вертолеты: Ка-52, Ми-28н, Ми-24, Ми-8 различной модификации). Зачет будет проводиться в 4 номинациях по рода авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых вертолетах и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

Конкурс продлится до 5 сентября с.г.

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