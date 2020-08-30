30.08.2020 (17:28)

Впервые в истории проведен интеллектуальный биатлон

Шахматный турнир с боевой стрельбой впервые в истории проведен во время Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2020".

В состязании приняли участие более 60 человек из числа гостей и участников форума.

Интеллектуальный биатлон прошел в два этапа и включил в себя шахматную блиц-игру и выполнение нормативов из стрелкового оружия.

Особенностью соревнований стало то, что количество патронов для стрельбы каждый участник получал по результатам партии на шахматной доске в соответствии с количеством и значимостью выигранных у соперника фигур.

В финал вышли 12 человек.

В ходе соревнований развернулась настоящая битва - для того, чтобы определить победителя пришлось устроить "дуэль" по двум параллельным направлениям в стрелковой галерее.

Первое место занял представитель Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова - подполковник Максим Савельев, второе - Юрий Кукушкин, сотрудник ДОСААФ России. Бронзу завоевал майор Артём Сергеев из Военного университета.

Участники соревнований выдвинули предложение проводить Интеллектуальный биатлон не только в рамках форума "АРМИЯ-2020", но и в межсезонье.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице