30.08.2020 (16:30)

В Узбекистане состоялись товарищеские матчи и спортивные состязания среди военных автоинспекторов в ходе международных состязаний «Дорожный патруль - 2020»

Сегодня в рамках международного конкурса военных автоинспекторов «Дорожный патруль» Армейских международных игр – 2020 года на территории полигона «Кокандский» состоялись товарищеские матчи по мини-футболу и состязания по перетягиванию каната.

В ходе спортивных мероприятий каждая команда страны-участницы конкурса смогла показать друг другу слаженную работу в коллективе.

Матчи прошли в дружественной обстановке, где первую победу одержала команда Российской Федерации, а затем в финальной игре, уступив один балл команде хозяев соревнований, вышла на вторую позицию в общей рейтинговой таблице.

В спортивном состязании по перетягиванию каната российской команде не было равных, во всех пяти попытках наша команда не оставила шансов на победу командам из Узбекистана и Белоруссии.

Завтра стартует особенный этап конкурса «Дорожный патруль» - «Технический перерыв», на котором будут состязаться военнослужащие из состава технического персонала военных автоинспекций трех стран мира (России, Узбекистана и Белоруссии). Технический персонал военной автоинспекции стран-участниц – непревзойденные специалисты в подготовке, ремонте и эвакуации транспортных средств, находящихся в распоряжении военных автоинспекторов.

Команда техников Российской Федерации традиционно первой выйдет на старт и продемонстрирует свои навыки по техническому обслуживанию патрульных автомобилей «CHEVROLET NEXIA-3», начав состязательную часть испытания.

Основные мероприятия международного конкурса «Дорожный патруль» будут проходить до 2 сентября 2020 г.

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые проходят на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан. Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам-участницам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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