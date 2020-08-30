30.08.2020 (15:57)

Более 8 тысяч человек посетили "Клуб болельщиков" международного кинологического конкурса "Верный друг" в КВЦ "Патриот"

В парке "Патриот" открылся "Клуб болельщиков" Международного кинологического конкурса "Верный друг", на которой посетителям представлена экспозиция, посвященная 5-летию со дня проведения первого кинологического конкурса.

За время его работы более 8 тысяч человек посетили показательные выступления дрессировщиков служебных собак.

В зоне активности оборудована малая полоса препятствий для показа ее прохождения кинологами со своими служебными собаками. Желающие смогли попробовать преодолеть несколько препятствий с четвероногим «бойцом», принят участие в обучении собак выполнять различные команды.

Для самых маленьких, кинологами 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ был развернут «контактный зоопарк» с щенками и уголок кинолога, где можно было прокатиться в собачьей упряжке и сфотографироваться с «верным другом».

На выставочной площадке представлена информация о конкурсе и его участниках, развернуты плакаты и организован показ видеороликов с проводимых этапов соревнований. На стендах также представлены образцы специального снаряжения для дрессировки служебных собак, информация о выведенных породах, фото выставка, посвященная развитию кинологии в ВС РФ.

Международный этап кинологической конкурса " Верный друг" проходит в рамках Армейских международных игр, в период с 23 по 31 августа с.г., в Дмитровском районе Московской области.

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