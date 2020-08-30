30.08.2020 (16:00)

В рамках Международных Армейских игр развернуты площадки клубов болельщиков конкурсов Воздушно-космических сил

Клубы болельщиков «Авиадартс» и «Соколиная охота» были организованы для поддержки основных соревнований, проходящих в рамках Армейских международных игр на аэродроме Дубровичи в Рязани («Авиадартс») и на аэродроме Погоново в Воронеже («Соколиная охота»). Площадка Клуба болельщиков содержит несколько активных зон. Это два тренажера интерактивной реальности пилотирования истребителей и тренажер отработки первоначальных навыков пилотирования на вертолете Ка-226. Данные активные зоны отличаются высокой посещаемостью. На данный момент посетило более 3700 болельщиков. Также, на площадке имеется зона демонстрации высотного снаряжения и аварийно-спасательного снаряжения летного состава, зона Бессмертная эскадрилья – с возможностью проведения мастер-классов и конкурсов.

Статистика показывает, что наибольшей популярностью у посетителей пользуются зоны тренажеров виртуальной реальность, зона гиро-тренажеров. Одна из зон - культурно-историческая, оформлена картинами художника Федора Селезнева, посвященная фильму «В бой идут одни старики», выполненными в необычной технике F-майолики. На площадке есть зона беспилотных летательных аппаратов, где проходят мастер-классы по отработке взлета и посадки на точность приземления квадрокоптера, также конкурс среди посетителей. Организована зона демонстрации видеоматериалов по прохождению конкурсов «Авиадартс» и «Соколиная охота», проводятся уроки мужества, встречи с выдающимися людьми. На площадки представлена кабина истребителя Миг-31. Каждый день на концертной площадке проходят выступления артистов ЦОК ВКС.

В рамках международного конкурса «Авиадартс-2020» состоялся наиболее зрелищный этап соревнований – тактический эпизод «Авиамикс».

Во время «Авиамикса» экипажи Воздушно-космических сил показали различные элементы соревнования военных летчиков, выполнили групповое бомбометание, массированные ракетные удары по наземным целям, пуски ракет различных видов маневра, продемонстрировали воздушный бой, истребительное прикрытие действий ударной авиации, высадку тактического десанта с вертолета Ми-26 и другие задачи по предназначению.

В полетах были задействованы более 30 самолетов и вертолетов ВКС, включая истребители Су-35с и Су-30см, бомбардировщики Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22м3, военно-транспортные самолеты Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28н, Ми-28 и Ми-26.

В завершении тактического эпизода «Авиамикс» летчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали свою обновленную программу группового пилотажа на новейших многоцелевых истребителей Су-35с и Су-30см.

В международном конкурсе «Авиадартс-2020» участвуют команды Российской Федерации и Республики Беларусь.

Входе конкурса летчики соревнуются в следующих зачетных дисциплинах:

воздушная разведка (обнаружение целей в заданном квадрате с указанием координат),

навигация (прохождение контрольных точек в заданное время),

техника пилотирования (выполнение комплексных фигур пилотажа в составе пары),

боевое применение по наземным целям (бомбардирование, пуски ракет и стрельба из пушек по назначенным мишеням).

В соревнованиях принимают участие более 40 экипажей. Каждая команда выступает на своей авиационной техники, Задействованы самолеты Су-35с, Су-30см, Су-25 различной модификации, Як-130, вертолеты Ка-52, Ми-28н, Ми-24, Ми-8 различной модификации Зачет будет проводиться в 4 номинациях по родам авиации: истребительная авиация: штурмовая авиация, армейская авиация на боевых вертолетах и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

Международный конкурс «Соколиная охота» проходит в рамках международных игр с 23 августа по 5 сентября. Операторы беспилотных комплексов из России и Беларуси соревнуются в ведении воздушной разведки, корректировке артиллерийского огня, точности обеспечения деятельности наземными подразделений.

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