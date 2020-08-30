30.08.2020 (15:45)

Участники международного конкурса «Отличники войсковой разведки» осмотрели с реки Обь шесть мостов Новосибирска

Участники конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр совершили экскурсию по реке Обь и осмотрели с воды все шесть мостов Новосибирска.

Иностранные разведчики увидели Димитровский, Коммунальный, Железнодорожный, Бугринский мосты, малоизвестный железнодорожный мост Комсомольский, который был построен в 1931 году всего за один год, и Метромост.

За время прогулки конкурсанты ознакомились с историческим наследием города, осмотрели место бывшей воднолыжной станции, где на рубеже 1920-1930-х годов спортсмены сдавали нормы ГТО, занимались плаванием, волейболом и греблей.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр - 2020 проходит с 23 августа по 5 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). В нем принимают участие восемь основных команд из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго в полном составе, а также две одиночные — это команды Южноафриканской Республики и Республики Афганистан в их составе по одному человеку.

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