30.08.2020 (15:35)
Более 130 новобранцев приведены к военной присяге в отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении из Улан-Удэ
На территории отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ состоялось торжественное мероприятие, посвященное принятию военной присяги, прибывшим для прохождения службы молодым пополнением.
Всего на верность своему Отечеству присягнуло более 130 новобранцев. В этот день каждый из них с гордостью произнес одни из самых главных слов в своей жизни - клятву на верность своей Родине.
Более чем за два месяца, предшествующих этому торжеству, все они получили начальные азы военной службы, окрепли морально и физически, научились не только держать в руках оружие, но и поражать им цели на занятиях по огневой подготовке, совершать прыжки с парашютом.
Перед торжественным мероприятием со словами напутствия к молодым десантникам обратились представители городской администрации, офицеры соединения, ветераны Воздушно-десантных войск.
В заключительной части официального мероприятия военнослужащие соединения продемонстрировали присутствующим на торжественном мероприятии показательное выступление по рукопашному бою и мастерское владение огнестрельным и холодным оружием.
По сложившейся традиции гости церемонии были приглашены на экскурсию по территории войсковой части, в ходе которой они побывали в солдатском общежитии и столовой, где ознакомились с бытом и современным рационом питания гвардейцев “крылатой пехоты”.
Участники экскурсии с большим интересом ознакомились с экспонатами комнаты воинской славы, сувенирной атрибутикой соединения, фотографиями, наградами и грамотами военнослужащих.
За год своей службы десантники пройдут курс общевойсковой подготовки, примут участие в полевых выходах, боевых стрельбах, обучатся управлению боевой и специальной техникой и совершат не один прыжок с парашютом из самолетов военно-транспортной авиации.