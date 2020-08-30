30.08.2020 (15:30)

Дискуссию по вопросам истории и перспективам развития стрелкового оружия на территории многофункционального огневого центра провели на форуме «АРМИЯ-2020»

На территории Многофункционального огневого центра в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» был проведен научно-практический семинар на тему: «История и перспективы развития стрелкового оружия», в котором приняли участие курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова и Московского высшего военного командного училища.

Курсанты обменялись знаниями с работниками Центрального музея Вооруженных Сил Министерства обороны Российской Федерации об истории стоящих на вооружении в Сухопутных войсках и ВДВ образцов стрелкового оружия, ознакомились с перспективами развития новых образцов, представленных предприятиями промышленности и получили практические навыки в выполнении упражнений стрельб с элементами внедряемой в ВС РФ армейской тактической стрельбы.

В завершении мероприятия подвели итоги, лучшие докладчики и практические стрелки были награждены представителем ГУНИД МО РФ полковником Василием Елистратовым.

Курсанты получили заряд ярких эмоций и много новых тем для размышлений по выработке предложений по совершенствованию вооружения Воздушно-десантных войск в современных и прогнозируемых военно-политических и экономических условиях.



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