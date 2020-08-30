30.08.2020 (15:10)

Делегация вооруженных сил Индии посетила конкурс “Десантный взвод”

Делегация вооруженных сил Индии во главе с помощником военного атташе в Российской Федерации майором Гунишетти Хари Прасадом посетила конкурс по полевой выучке среди десантных подразделений “Десантный взвод”, проходящий в эти дни в Псковской области в рамках “АрМИ-2020”.

В ходе рабочей встречи с индийской делегацией, которую провел заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по коллективным силам оперативного реагирования и миротворческим операциям генерал-лейтенант Андрей Холзаков были обсуждены вопросы сотрудничества между десантниками двух стран.

Главу делегации Индии ознакомили с учебно-материальной базой и инфраструктурой гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, дислоцированного в н.п. Черёха Псковской области, после чего посетил два этапа конкурса, где десантники соревновались в индивидуальном прыжке с парашютом на точность и рукопашных схватках.

Майор Гунишетти Хари Прасад проявил большую заинтересованность в конкурсе “Десантный взвод” и высоко оценил профессиональную и физическую подготовку участников соревнований.

В заключении рабочей встречи, генерал-лейтенант Андрей Холзаков пригласил команду вооруженных сил Индии принять участие в Международном этапе конкурса “Десантный взвод”, который пройдет в следующем году.

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