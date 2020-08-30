30.08.2020 (15:15)

Участники кинологического конкурса «Верный друг» поразили мишени в упражнении «Меткий стрелок»

Участники кинологического конкурса «Верный друг» посоревновались в стрельбе в ходе упражнения «Меткий стрелок».

В четвертом упражнении российские и иностранные военнослужащие выполняли стрельбу из автомата АК-74М по мишени № 4 в виде грудной фигуры с расстояния 100 м. Стрельба на огневом рубеже велась из трех положений – стоя, с колена и лежа – по пять выстрелов.

Это единственное из пяти упражнений, которое выполняется военнослужащим одиночно без служебной собаки. Оценка стрельбы ведется путем подсчета суммы выбитых очков. Участники при условии меткой стрельбы смогли повысить свой личный результат и общий результат команды.

Первое место после подсчета результатов заняла команда из Узбекистана. Вторыми по сумме очков стала российская команда. Третье место завоевала команда военных кинологов из Вьетнама.

По итогам выполнения упражнения самым метким стал представитель команды Узбекистана, младший сержант Улугбек Нуриллаев, который набрал 144 очка из 150 возможных. Второе место у майора Ву Хьял Бьена с 139 очками. Замкнули тройку лидеров российский кинолог — рядовой Адыль Алибаев, который набрал 137 очков. В составе своих команд из 6 стран свое мастерство демонстрируют более 30 кинологов со своими служебными собаками.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» проходит в период с 23 о 31 августа 2020 года в рамках Армейских международных игр — 2020 на базе 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Дмитровском районе Московской области.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице