30.08.2020 (15:04)

Силы Балтийского флота после выполнения учебно-боевых задач возвращаются в пункты постоянной дислокации

Корабли Балтийского флота, принимавшие участие плановом двухстороннем учении Балтийского флота и 6 общевойсковой армии Западного военного округа, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

В настоящее время боевые корабли, катера и суда обеспечения Балтийского флота, выполнив задачи в морских полигонах флота, в Финском и Калининградском заливах начали возвращение в военно-морскую базу в Балтийск.

В ходе практических действий в море корабли во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота осуществили ряд совместных тренировок по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и выполнили комплекс стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000.

Большие десантные корабли с подразделениями и военной техникой морской пехоты на борту вышли в море и совершили переход в район проведения высадки морского десанта в Ленинградской области.

В ходе прошедшего учения корабли флота выполнили артиллерийские стрельбы, глубинные бомбометания и минные постановки, отработали противолодочные и противодиверсионные задачи.

После прибытия в места постоянной дислокации военнослужащие приступят к выполнению задач по ранее утверждённому плану боевой подготовки.

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