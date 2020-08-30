30.08.2020 (14:59)

Российские десантники снова бьют рекорды на “Десантном взводе” в Пскове

Сегодня на полигоне “Завеличье” Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения на конкурсе по полевой выучке среди десантных подразделений “Десантный взвод”, проводимый в рамках “АрМИ-2020” завершился марш-бросок (эстафета) отделений с преодолением полосы препятствий и стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей. На данном этапе десантники из 11 стран соревновались в преодолении 5-километровой дистанции с полосой препятствий и стрельбой из различных положений на огневых рубежах.

В соответствии с Положением о проведении Конкурса десантникам предстояло пройти дистанцию в 5 километров и выполнением стрельб из стрелкового оружия из различных положений: первым отделением из положения лежа (для РПКС-74 с сошек, для АКС-74 с руки без упора, для РПГ лежа), вторым отделением из положения с колена (для РПКС-74 с сошек), третьим отделением из положения стоя (для РПКС-74 с сошек). Командир взвода совершал марш-бросок в составе первого отделения.

На огневом рубеже каждый военнослужащий выполнил по 5 выстрелов из автомата (пулемета) из каждого положения, а из ручного противотанкового гранатомета по одному выстрелу из каждого положения.

На полосе препятствий команды преодолевали завал, ров, лабиринт, забор, разрушенные мост и лестницу, стену, колодец с ходом сообщения, траншею, фасад дома с окнами, балку и беговую дорожку на подвесном мосту. Кроме того участникам эстафеты необходимо было метнуть гранату на точность из макета боевой машины десанта.

Российская команда приняла старт в первом забеге вместе с командой Китайской Народной Республики. Наши десантники грамотно разложили свои силы по всей дистанции эстафеты и на последнем кругу обошли китайскую команду, лидировавшую до этого весь забег.

Уверенно пройдя всю дистанцию и допустив минимальное количество промахов и установив новый рекорд соревнований, с результатом 1 час 16 минут и 04 секунды, российская команда заняла первое место, превзойдя прошлогодний рекорд на 45 секунд.

На втором месте, с результатом 1 час 21 минута 49 секунд, команда десантников из Китая. Третье место заняли военнослужащие Беларуси, показавшие время 1 час 32 минуты 49 секунд.

Завтра на “Десантном взводе” состоится один из самых зрелищных этапов конкурса - “Эстафета на боевых машинах”.

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