30.08.2020 (14:33)

В Севастополе в рамках конкурса «Глубина-2020» прошёл «День открытых дверей» с показательными выступлениями водолазов

В Севастополе на конкурсе «Глубина», который проводится в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020», для жителей и гостей города-героя был организован «День открытых дверей» с показательными выступлениями водолазов.

В ходе проведения «Дня открытых дверей» на территории филиала Объединённого учебного центра Военно-Морского Флота российские водолазные специалисты провели внеконкурсные показательные соревнования по прохождению водной полосы препятствий.

Упражнение представляет собой комплекс преград на воде, для преодоления которых участникам необходимо не просто уметь плавать, а ещё обладать такими качествами, как сила, быстрота, выносливость и ловкость. Всего в конкурсе 6 препятствий, которые нужно было пройти или под водой или по воде или над водой. Упражнение командное, время фиксировалось по последнему участнику.

Также в рамках «Дня открытых дверей» на территории учебного центра была организована выставка образцов водолазного снаряжения, экипировки и подводных инструментов. Около каждого стенда экскурсовод рассказывал об экспонатах выставки и отвечал на интересующие зрителей вопросы.

Международные соревнования «Глубина-2020» проходят в период с 27 августа по 3 сентября на полигоне филиала учебного центра ВМФ, а также в бассейне филиала ФАУ МО РФ ЦСКА в г. Севастополе.

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