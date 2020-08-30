30.08.2020 (13:30)

В Подмосковье ЗРК Тор-М2 ЗВО отразили авиационное нападение условного противника

В Подмосковье военнослужащие гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа отразили авиационное нападение условного противника на стратегически важные военные объекты с помощью зенитно-ракетных комплексов Тор-М2.

В ходе отработки задач боевой готовности подразделения войсковой ПВО совершили марш в указанный район для несения боевого дежурства по контролю воздушного пространства. Военнослужащие произвели поиск, обнаружение и уничтожение воздушных целей условного противника с проведением электронных пусков. С помощью ЗРК Тор-М2 экипаж мог отслеживать до 4 целей одновременно и наблюдать попадание в цель в режиме реального времени.

Всего в рамках тренировки военнослужащие подразделений ПВО произвели уничтожение более 40 БПЛА, самолетов и вертолетов условного противника. Моделирование целей и расчет попадания ракеты производился с помощью специально разработанного программного обеспечения для тренажера ЗРК Тор-М2.

В тренировке приняло участие более 120 военнослужащих и более 30 единиц вооружения и военной техники Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО. Специальная тренировка прошла под руководством начальника войск ПВО Кантемировской дивизии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице